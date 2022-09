Vuelta: 15/a tappa ad Arensman, Evenepoel sempre leader

SIERRA NEVADA, 04 SET - Lo scalatore olandese Thymen Arensman ha vinto per distacco la 15/a tappa della Vuelta, 152.6 km con partenza a Martos e arrivo in salita ad Alto de la Mora/Monachil, a quota 2.512 metri. Ha preceduto di 1'23" lo spagnolo Enric Mas e di 1'25" il colombiano Miguel Angel Lopez. Quanto alla classifica generale, il belga Remco Evenepoel rimane leader, e quindi in maglia rossa, pur avendo perso 36'' nei confronti di Mas e 15'' sul suo principale rivale, lo sloveno Primoz Roglic.

