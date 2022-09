Vuelta: 16/a tappa a Pedersen; Roglic cade, Evenpoel leader

ROMA, 06 SET - Il danese della Trek-Segafredo Mads Pedersen, ex campione del mondo, ha vinto in volata la 16/a tappa della Vuelta, la Sanlùcar de Barrameda-Tomares di 190 chilometri. Finale incandescente che ha visto la caduta di Primoz Roglic nella volata per l'arrivo e la foratura del leader della corsa, Remco Evenpoel che alla fine ha conservato la maglia rossa perdendo solo 8 secondi dai cinque corridori che si son giocati la tappa. Sesto posto per l'italiano Samuele Battistella. Domani la 17/a tappa, Aracena-Monasterio de Tentudìa, di 162 km, con arrivo in salita.

