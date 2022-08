Vuelta: la UAE punterà su Almeida sulle strade di Spagna

ROMA, 13 AGO - L'UAE Team Emirates ha scelto gli 8 corridori che parteciperanno alla Vuelta España di ciclismo, che partirà da Utrecht (Paesi Bassi) il 19 agosto, per poi spostarsi in Spagna e concludersi a Madrid l'11 settembre dopo un totale di 3.280 chilometri. La squadra emiratina ha selezionato una formazione dinamica, con l'ambizione di essere protagonista in ogni tipo di tappa, a partire da João Almeida, che punterà ai quartieri alti della classifica generale, e da Pascal Ackermann, che si lancerà nelle volate. La corsa a tappe spagnola vedrà anche il debutto del 19enne Juan Ayuso in un grande giro: il talentuoso spagnolo sarà il corridore più giovane al via della Vuelta 2022. Il Team Manager Matxin Fernandez (Spagna), assieme ai tecnici Andrej Hauptman (Slovenia) e Manuele Mori (Italias), dirigerà i seguenti corridori: Pascal Ackermann (Germania), Joao Almeida (Portogallo), Juan Ayuso (Spagna), Brandon McNulty (Usa), Sebastian Molano (Colombia), Ivo Oliveira (Portogallo), Jan Polanc (Slovenia) e Marc Soler (Spagna). "Si tratterà della mia prima partecipazione alla Vuelta, non vedo l'ora che la corsa inizi. I recenti mesi non sono stati del tutto lineari per me, la mia condizione non è stata al 100%,, ma alla Vuelta a Burgos ho terminato con uno squillo vincente che mi dà una grande spinta in termini di fiducia. Sto avendo di nuovo buone sensazioni in bici e, anche grazie a una grande squadra, penso che potremo toglierci delle soddisfazioni alla Vuelta", le parole di Almeida. "E' sempre difficile fissare con precisione degli obiettivi - ha aggiunto il portoghese - penso che potranno diventare più chiari con il passare delle tappe. La strada da Utrecht a Madrid sarà lunga, sono pronto per questa sfida".

