Vuelta: Roglic abdica, si ritira dopo la caduta di ieri

ROMA, 07 SET - Primoz Roglic non potrà calare il poker nella Vuelta di Spagna, dopo i tre titoli vinti consecutivamente nelle ultime tre edizioni. La 77/a edizione della corsa a tappe, dunque, avrà un altro padrone domenica a Madrid. Lo sloveno è stato costretto al ritiro dopo la caduta nel finale della tappa di ieri: Roglic si era portato all'attacco a 3 chilometri dal traguardo, trascinandosi dietro altri quattro corridori. Nella volata finale, però, ha toccato una ruota ed è finito a terra ad alta velocità, riportando ferite al gomito e al fianco sinistro. "Sfortunatamente Primoz Roglic non sarà all via della tappa 17/a odierna della Vuelta, a causa della caduta di ieri. Guarisci presto, campione! Grazie per tutti i bei momenti in questa Vuelta. Avevi piani ambiziosi per gli ultimi giorni, ma purtroppo non abbiamo potuto realizzarli", la nota del team olandese Jumbo-Visma.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA