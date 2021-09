Waldo Kantor al Palasport di Piazza Spedini dopo trent'anni: «Quanta emozione!»

Come oggi riporta il nostro giornale nelle pagine sportive, al palasport di piazza Spedini, a Catania, è tornato dopo trent'anni il palleggiatore argentino Waldo Kantor, simbolo della Pallavolo Catania che alla fine degli Anni Ottanta e all'inizio degli Anni Novanta sconfisse tutte le squadre più forti del massimo campionato.

Kantor oggi è l'allenatore della Saturnia Acicastello di A3 che il 10 ottobre si appresta a cominciare il campionato, ma l'ingresso al palazzetto di piazza Spedini è diventato un evento: "Quando giocavo - accenna Kantor - si arrivava al palasport un'ora e mezza prima e l'impianto era pieno di tifosi. Rientrando qui ho avvertito emozioni a non finire, ho ricordato spezzoni di gare vinte come quella contro il Sisley o il Padova ai play off. Ho ricordato nomi importanti per la storia del nostro volley e per quello che riuscivamo a fare giocando quasi a memoria"..

Kantor ha anche parlato dell'attualità: "Ci stiamo avvicinando all'inizio del campionato, spero che la gente ci segua con affetto, la società ha avviato la campagna abbonamenti e contiamo di avere il pubblico a sostegno". Primo confronto il 10 ottobre contro Galatina.

