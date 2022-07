Wimbledon; Nadal rimonta Fritz, è in semifinale

ROMA, 06 LUG - Rafael Nadal si è qualificato per la semifinale del torneo di Wimbledon, l'ottava nella sua carriera, battendo al quinto set lo statunitense Taylor Fritz, col punteggio di 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6. Lo spagnolo dovrà ora affrontare l'australiano Nick Kyrgios, che ha avuto la meglio sul cileno Garin. E' stata un'impresa quella del 36enne n.4 al mondo che nel secondo set si era fermato per un problema fisico, ricorrendo al medical time out e facendo temere per un suo ritiro dal match. Ma Nadal non si è arreso, prima recuperando un set di svantaggio e imponendosi 10-4 al tie break del quinto set, dopo quattro ore e 20' di gioco.

