Wimbledon: Serena Williams, motivata per fare Us Open

ROMA, 29 GIU - Sarà un giorno di riflessioni per Serena Williams dopo la sconfitta nel primo turno a Wimbledon contro Harmony Tan, nella prima partita di singolare che la vedeva in campo dopo un anno di assenza. Ma, a caldo, la pluricampionessa 40enne ha negato di pensare al ritiro, sostenendo invece di essere 'motivata' a giocare agli Us Open. "Lì ho vinto il mio primo Slam, è super speciale per me come torneo - ha dichiarato -. C'è sicuramente molta motivazione per migliorare la mia condizione e giocare il principale torneo nel mio Paese". Battuta per 7-5, 1-6, 7/6 dalla numero 115 del mondo, la 23 volte vincitrice major ha rifiutato di speculare sul fatto che tornerà o meno a Wimbledon nel 2023: "Sto solo giocando per ora. Vedrò come mi sento e non so al momento cosa aspettarmi". Di sicuro, invece, ha ammesso di "non essere allenata per partite che durano oltre tre ore. Solo giocando, peraltro, ritrovi un po' di efficienza. Detto questo, penso di aver giocato abbastanza bene alcuni punti chiave, altri molto meno Se avessi giocato più partite, non avrei perso alcuni di quei punti e neanche il match".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA