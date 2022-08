ROMA, 09 AGO - Esordio vincente per Camila Giorgi al torneo Wta 1000 di Toronto, dove è la campionessa in carica. La marchigiana ha sconfitto in due set, col punteggio di 7-6, 6-2, la britannica Emma Raducanu, n.10 del ranking e vincitrice dell'Us Opn 2021. Al secondo turno, Giorgi troverà la belga Elise Mertens, n.37 del ranking.

