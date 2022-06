Xavi esclude Piqué dal nuovo progetto del Barcellona

ROMA, 14 GIU - A Barcellona i tifosi stanno col fiato sospeso perché, nella rivoluzione annunciata dall'allenatore Xavi, rientra anche la bandiera Gerald Piqué, cresciuto nell'inesauribile vivaio dei catalani, con i quali ha vinto tutto. Al centrale difensivo, il tecnico dei blaugrana ha comunicato che non rientra più nei piani e che, pertanto, la prossima stagione non partirà titolare. Piqué, durante in incontro a quattr'occhi, avrebbe risposto all'allenatore: "Farò vedere che ti sbagli", secondo quanto riferisce il quotidiano Mundo Deportivo. A Xavi piace molto il centrale del Siviglia, Jules Koundé, francese, classe 1998, che però ieri sera si è infortunato nel match della Nations League perso dai 'Bleus' contro la Croazia in casa. Il giocatore può addirittura finire sotto i ferri e, a quel punto, il suo acquisto diventerebbe assai problematico, oltre che rischioso sul piano dell'affidabilità.

