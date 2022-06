Yarmolenko,a Mondiale per Ucraina,vinceremo guerra

ROMA, 02 GIU - "Grazie per il vostro sostegno! Grazie per aver creduto in noi! Dedichiamo questa vittoria al popolo ucraino, a ogni guerriero che attualmente difende il nostro Paese. Vinceremo sicuramente questa guerra": così in un post l'attaccante dell'Ucraina, Andriy Yarmolenko, ieri a segno contro la Scozia nella semifinale dei play off per i Mondiali Qatar 2022, che qualificano l'Ucraina alla finale di domenica contro il Galles. "5 giugno. Il momento decisivo - ha concluso il centrocampista, autore del primo dei tre gol ieri alla Scozia -. Vogliamo fare un regalo a ogni ucraino. Daremo tutta la nostra forza. Gloria all'Ucraina!".

