Zaniolo dice sì al Bornemouth, ma per club inglese è tardi

ROMA, 31 GEN - Nicolò Zaniolo alla fine aveva accettato l'offerta del Bournemouth. Nella notte, infatti, il calciatore aveva deciso di aprire alla proposta della società inglese, ma questa volta a fermare tutto è stato proprio il club di Premier League. E il motivo non è tanto economico, visto che ieri il Bournemouth, non riuscendo ad arrivare a Zaniolo, per la stessa cifra ha deciso di acquistare Traore dal Sassuolo, ma risiede nell'atteggiamento avuto da Nicolò che , al momento della prima offerta inglese, ha deciso di non andare nemmeno a parlare con la dirigenza volata in Italia per lui. Una mancanza di rispetto sulla quale il Bournemouth non ha voluto soprassedere.

