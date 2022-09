Zaniolo "io via dalla Roma? Film della stampa"

ROMA, 14 SET - "Non ho vissuto un'estate particolare, ogni anno devo andare di qua e di là e poi resto a Roma. Sono più film che vi fate voi della stampa". Nicolò Zaniolo, alla vigilia della gara con l'Helsinki, parla così dei rumors sul suo addio ai giallorossi. Sul contratto ha poi aggiunto: "La Roma è la mia priorità, ora abbiamo ancora un anno e mezzo per farlo, ma non è questo il momento, domani c'è l'Helsinki, poi l'Atalanta e penso solo a giocare". Sulle ambizioni del club, invece, non ha dubbi: "Ogni anno stiamo diventando sempre più squadra, aggiungendo dei tasselli. Possiamo dire la nostra in ogni competizione che giochiamo. Poi ogni giocatore ha il sogno di vincere trofei, fortunatamente l'ho vinto qua a Roma, è stato favoloso e spero di vincerne altri qui a Roma". Conclude parlando di Mourinho. "Il mister lo devo ringraziare, mi ha sempre teso la mano anche quando le cose non andavano bene - ha spiegato - Mi sta facendo crescere dal punto di vista personale e calcistico. Grande allenatore, grandissima persona, sono molto contento di averlo come allenatore".

