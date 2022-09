Zeman "medicine le dai agli ammalati, non a chi fa sport"

TRENTO, 24 SET - "Le medicine le dai agli ammalati, non a chi è sano e fa sport. Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che le farmacie e i mercati finanziari dovevano rimanere fuori dal calcio". Zdenek Zeman, ospite al Festival dello sport di Trento, dove è stato accolto con una standing ovation, ha ribadito la posizione espressa fin dagli anni Novanta sulla necessità di mantenere pulito il mondo del calcio. "Non rinnego nulla di quello che ho fatto e lo rifarei anche se mi è costato la carriera. Non pensavo che la situazione fosse così grave... Rispetto delle regole e degli avversari sono valori che non devono mai tramontare. Non ho niente da rimproverarmi perché dove sono stato la gente si divertiva, forse le società un po' meno", ha precisato Zeman.

