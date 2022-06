Zverev, l'infortunio è gravissimo: «Lacerati diversi legamenti»

Le urla di dolore hanno scosso il match più atteso sulla terra rossa di Parigi. Il day after di Sascha Zverev non è di quelli che riportano il sorriso: l'infortunio alla caviglia durante la semifinale contro Rafa Nadal «è gravissimo». E’ lo stesso tennista tedesco, n.3 del ranking mondiale, a far sapere delle sue condizioni dopo che gli appassionati di tutto il mondo avevano assistito al crac della sua caviglia in diretta tv.

Pubblicità

In uno slancio il tennista aveva appoggiato male il piede, caduto a terra urlando era stato portato via in sedia a rotelle e rientrato qualche minuto dopo sorretto alle stampelle solo per annunciare che non avrebbe potuto proseguire la partita. «Sembra un infortunio gravissimo ma i medici lo stanno ancora valutando», ha dichiarato il tennista di Amburgo, 25 anni, con il volto segnato, in un video postato sui social poche ore dopo il ritiro dal campo. «E' un momento molto difficile per me - le sue parole. E’ stata una partita fantastica finché non è successo quello che è successo. L’equipe medica deve ancora analizzare, vi terremo aggiornati. Intanto voglio congratularmi con Rafa, la 14/a finale è incredibile. Ora spero che possa andare fino in fondo e riscrivere di nuovo la storia». A fine giornata un nuovo post, sempre sui social, che lo ritrae con le stampelle prima di salire sull'aereo. «Sto tornando a casa. Dai primi controlli medici sembra che mi siano lacerati diversi legamenti del piede destro. Volerò in Germania lunedì per fare ulteriori esami e determinare il modo migliore e più veloce per recuperare». Poi i ringraziamenti a quanti da tutto il mondo gli stanno mandando messaggi di auguri per la ripresa: «Il vostro sostegno significa molto per me in questo momento».

Il match, una finale anticipata, era stato spettacolare con il primo set finito al tie break (10/8) a favore dello spagnolo e interrotto al secondo con i due sul 6-6. Da subito si era capito che l’incidente era grave, con Zverev a terra che urlava di dolore. «E' stato molto triste vederlo così» le parole di Nadal, che ora proverà a inseguire il 14/o successo a Parigi sfidando nella finalissima Casper Ruud.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA