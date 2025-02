Neymar a segno nel Santos, primo gol dopo 502 giorni

agenzia

Trasforma rigore nel torneo paulista,era a secco da ottobre 2023

ROMA, 17 FEB – “#Ney Day”. Così i media brasiliani hanno festeggiato il ritorno al gol di Neymar dopo 502 giorni di digiuno. E’ successo ieri quanto in Italia era già notte nella partita del campionato Paulista che il Santos, dove O Ney è tornato a giocare dopo l’infelice parentesi nell’Al Hilal saudita, ha vinto per 3-1 contro l’Agua Santa, club che a livello nazionale gioca in Serie D. Neymar si è conquistato un rigore alla sua maniera, scambiando con Soteldo e poi dribblando un paio di avversari, uno dei quali lo ha messo giù in area. Nessun dubbio sul penalty, che poi il numero 10 del Santos ha trasformato. Così Neymar è tornato ad assaporare la gioia del gol, come non gli succedeva dall’ottobre del 2023, quando aveva segnato in uno dei pochi match giocati con la maglia dell’Al Hilal. Al 39′ st O Ney è stato poi sostituito, ricevendo una standing ovation dal pubblico. Contenuta la gioia nelle dichiarazioni del post partita: “spero sia l’inizio di una grande era per il Santos – le parole di Neymar -. Sapete l’amore che provo per questo club, finché sarò qui darò sempre il 100%. Perché ho firmato un contratto di soli sei mesi? Perché volevo fare le cose con calma, ci stiamo aiutando, io e il club, l’uno con l’altro e qui mi stanno aiutando a ritrovare la gioia di giocare al calcio. Non ho voluto fare un contratto lungo perché non sapevo come mi sarei sentito e cosa sarebbe successo in questi mesi. Io voglio fare tutto con calma, un po’ alla volta. Intanto sono felice per il gol e perché sento che la mia condizione fisica sta migliorando”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA