Neymar in campo con l’Al-Hilal a un anno da infortunio

agenzia

Gioca qualche minuto nel match vinto 5-4 dai suoi sull'Al-Ain

ROMA, 21 OTT – Dopo più di un anno di assenza a causa di un grave infortunio, Neymar è tornato alle competizioni ufficiali, entrando in campo al 32′ st’ della partita di Champions League asiatica vinta 5-4 dal club saudita dell’Al-Hilal in casa del Al-Ain, negli Emirati Arabi. Il brasiliano 32enne si era infortunato al legamento crociato e al menisco il 17 ottobre 2023 con il Brasile in una partita di qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Uruguay. Prima del suo infortunio, Neymar aveva giocato solo cinque partite con il club saudita, al quale era arrivato nell’agosto 2023 dal Paris Saint Germain con un ingaggio di circa 100 milioni di euro. “So che siete impazienti, lo sono anch’io e il 21 ottobre tornerò”, aveva annunciato giorni fa in un video messo in rete dal club saudita.

