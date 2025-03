Neymar infortunato, ma va al carnevale di Rio

agenzia

L'attaccante del Santos criticato per la presenza al sambodromo

SAN PAOLO, 10 MAR – Di ritorno al suo club, il Santos, Neymar è stato criticato in Brasile per aver saltato una partita decisiva domenica, pochi giorni dopo aver preso parte al carnevale di Rio de Janeiro. L’attaccante, di recente rientrato nel giro della nazionale, ha trascorso in panchina l’intera semifinale di campionato del San Paolo contro il Corinthians, a causa di un fastidio alla coscia sinistra. Senza il suo numero 10, il Santos ha perso 2-1. “Ney” ha spiegato su Instagram di aver iniziato ad avvertire questi dolori giovedì. Ma era già uscito al 76′ dei quarti di finale contro il Red Bull Bragantino del 2 marzo, in via precauzionale, dopo aver avvertito un fastidio alla stessa coscia. Il giorno dopo, era al sambodromo per le sfilate delle scuole di samba di Rio de Janeiro. Un comportamento che non é piaciuto a diversi commentatori. Né il club né il giocatore hanno fornito dettagli sull’infortunio. Secondo i media brasiliani si è trattato di un piccolo edema alla coscia. “Purtroppo fa parte del calcio… Oggi non è stato possibile, torneremo più forti”, ha detto Neymar dopo la sconfitta della sua squadra domenica. Dopo la trasferta al carnevale di Rio, mercoledì si è allenato normalmente. E secondo lui, l’infortunio che lo ha privato della semifinale contro il Corinthians è avvenuto giovedì, il giorno in cui era stato convocato per le partite del Brasile contro Colombia e Argentina, il 20 e 25 marzo, nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il capocannoniere della storia della Seleçao (79 gol, due più di Pelé) non gioca con la Nazionale dall’ottobre 2023, quando contro l’Uruguay subì un grave infortunio al ginocchio che lo tenne lontano dai campi per quasi un anno. Nel 2019, mentre giocava per il Paris SG, Neymar era già stato criticato per essere andato al carnevale di Rio mentre si stava riprendendo da una frattura al piede.

