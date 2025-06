Nico Williams e Lamine Yamal, la coppia dei sogni insieme nel Barcellona: i blaugrana pronti a sborsare 62 milioni

spagna

Il club catalano pagherà la clausola all'Athletic Bilbao

Nico Williams in coppia con Yamal: il duo di giovani d’oro della nazionale spagnola si ricostituirà presto anche al Barcellona. Secondo i media iberici, infatti, il 22enne attaccante esterno dell’Athletic di Bilbao ha comunicato al suo club che intende trasferirsi al Barca.Nico Williams ha nel contratto una clausola rescissoria di 62 milioni complessivi, che i catalani pagheranno dal 2 luglio in un’unica soluzione. L’Athletic spera di poter sfruttare questi giorni per convincere il suo talento a firmare un rinnoco con sostanzioso aumento di ingaggio, ma le intenzioni di Nico Williams sono chiare (ANSA).

