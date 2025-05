Nicola, ‘avremmo meritato di portare via un punto’

agenzia

"Troppa frenesia, siamo mancati nell'ultimo passaggio"

CAGLIARI, 03 MAG – Tutti pensavano che fosse fatta. E invece il Cagliari deve ancora fare i conti con la salvezza. Davide Nicola l’ha vista così: “Rispetto all’andata è stata un’altra partita – ha detto il mister rossoblù – abbiamo difettato nell’ultimo passaggio. Stavamo facendo bene, ma nel corner abbiamo sbagliato qualcosa, non l’abbiamo letta bene. Peccato perché volevamo portare via almeno un punto. Certo, dobbiamo migliorarci. Le partite perse in casa? A volte vogliamo attaccare spinti dal pubblico in casa, ma pecchiamo di troppa frenesia”. Sul morale nello spogliatoio Nicola afferma che “la squadra è consapevole di aver dato tutto. C’è anche da considerare il valore dell’avversario. Peccato, perché per quello che si è visto in campo: il punto l’avremmo meritato”. E secondo il mister era giusto anche confermare la squadra di Verona: “sono i giocatori che stanno meglio, soprattutto per affrontare un’Udinese come questa”.

