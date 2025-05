Nicola, Cagliari salvo? Daremo il massimo sino alla fine

agenzia

Pavoletti acciaccato per la gara in casa con l'Udinese

CAGLIARI, 02 MAG – Cagliari domani alle 15 alla Domus contro l’Udinese: può essere il definitivo lasciapassare per la salvezza. Davide Nicola, ex bianconero, non vuole fare tabelle. Ma indica la strada: “Da qui alla fine daremo sempre il massimo. Vogliamo continuare a crescere e farlo nel modo migliore possibile, raggiungendo il nostro obiettivo così da valorizzare in tutto e per tutto il percorso di questa squadra”. Di solito il mister conferma la squadra che vince. Ma c’è un problema: oltre l’assenza di Mina, qualche acciacco per Pavoletti. “Contiamo di averlo con noi”, spiega Nicola nella conferenza stampa della vigilia. Udinese tranquillo, ma sempre avversario difficile: “Ha grande fisicità, storicamente hanno sempre avuto atleti prestanti – conferma l’allenatore rossoblu – I numeri dell’Udinese dicono quanto sia temibile, sarà una gara intensa nella quale dovremmo interpretare bene le due fasi. Ho vissuto a Udine – racconta – un’esperienza importante, arrivavo dal Crotone, che è una realtà diversa da quella friulana per numeri e storia. Ora sto vivendo il Cagliari, che ha una storia corposa e gloriosa, consolidata e importante, ed è un privilegio viverla giorno dopo giorno”. Nodo diffide: “Abbiamo messo in ritmo tutti gli elementi dell’organico così da trovare alternative dove c’era bisogno – precisa Nicola -. Abbiamo provato tutti e quattro i centrali: stiamo provando anche Deiola, che conosce i tempi e ha dinamiche da centrocampista, anche a livello giovanile interpretava quel ruolo e anche per questo stiamo provando giocatori diversi nei vari ruoli. Ci stiamo divertendo anche nello sperimentare, laddove possibile, per trovare più soluzioni possibili alla bisogna”. I singoli: “Gaetano nell’ultimo periodo non è partito dall’inizio, così come è successo ad altri elementi della rosa. Credo che Gianluca – sottolinea il tecnico – stia facendo un campionato qualitativo, si porta dietro delle problematiche che gestiamo, discorso simile per Coman. Entrambi possono sia partire dal 1′ che entrare in corsa. Abbiamo un gruppo che mette insieme esperienza e gioventù”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA