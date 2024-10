Nicola, ‘con la Juve convinti del nostro potenziale’

agenzia

Tecnico Cagliari, sarei contentissimo di fare risultato a Torino

CAGLIARI, 05 OTT – “Sarei contentissimo di fare risultato a Torino: significherebbe farci un bel regalo anche in considerazione del valore della squadra che andiamo ad affrontare. Ma noi dobbiamo giocare anche contro la Juventus convinti del nostro potenziale”. Così Davide Nicola dà la carica al suo Cagliari, alla vigilia della sfida con i bianconeri di Thiago Motta. Il tecnico, torinese di nascita, cerca di inquadrare tatticamente il match: “La Juventus ha giocatori molto forti a livello individuale, fanno bene tutte e due le fasi. Sono bravi nel tiro da fuori, abili a scambiarsi di posizione, non hanno mai subito gol in campionato. Non abbiamo i loro obiettivi, ma non cambiamo la nostra identità, giochiamo ogni gara per ottenere il massimo e non ci vogliamo dare mai per vinti. Chiaramente abbiamo pensato in questi giorni alle loro caratteristiche. Bisogna giocare con tranquillità quando la palla è in nostro possesso e allo stesso tempo essere veloci. Sarà importante anche aggredirli alti. Dobbiamo cerca di fare del nostro meglio”. Un Cagliari che sta crescendo, secondo Nicola: “La squadra ha consapevolezza del percorso che sta facendo. Ci sono ovviamente da migliorare tante cose, pratiche, di lettura. Sono un visionario, vedo l’obiettivo che voglio raggiungere, ma poi sono anche pratico perché so che per raggiungerlo bisogna lavorare quotidianamente, alimentando i sogni ma anche allenando la capacità di leggere ciò che accade in campo. La tattica è utile, ma poi ogni situazione può essere diversa e lì bisogna saper leggere il gioco”. Classifica cambiata dopo la vittoria, la prima in campionato, a Parma: “Vincere fa sempre piacere, ottenere dei risultati dà fiducia, oltre alla prestazione raccogli ciò che alla fine serve. Non è, però, la singola vittoria che porta ad esaltarci, la gara di Parma è già in archivio, servono ancora tanti punti per raggiungere il nostro obiettivo”, conclude l’allenatore del Cagliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA