Nicola, contro Bologna un Cagliari sfacciato e spigliato

I rossoblu domani alla Domus senza Makoumbou, Prati in pole

CAGLIARI, 28 OTT – Cagliari in casa con il Bologna per dimenticare lo stop di Udine. “Si riparte dalle certezze che ci hanno portato a dei miglioramenti – ha detto l’allenatore Davide Nicola nella conferenza stampa della vigilia della gara di domani alle 18.30 alla Domus contro gli emiliani – Tre partite in una settimana comportano delle decisioni sulla base di quello che si è speso nelle altre gare. Ma c’è ancora un giorno: verificheremo”. Una sfida complicata per riprendere la strada interrotta. “Affrontiamo una squadra di qualità che ha fatto molto bene lo scorso anno e che ora si sta riproponendo con un nuovo allenatore e nuove idee – ha sottolineato il tecino rossoblu – Hanno una bella rosa con tre giocatori per ruolo: non bado molto al fatto che avendo saltato la partita con il Milan possa essere eventualmente più fresca di noi”. L’atteggiamento giusto? “A prescindere dall’avversario – ha chiarito il mister – bisogna avere sfacciataggine di produrre qualcosa di più: lo abbiamo fatto e lo rifaremo ancora. La spigliatezza ci può anche portare a degli errori, ma è anche un messaggio che può preoccupare gli avversari. Il Bologna gioca con un pressing asfissiante anche sulla costruzione del portiere: noi dobbiamo essere bravi a giocare con tempi ristretti mostrando continuo dinamismo nella proposta di gioco”. Prati in pole position per sostituire lo squalificato Makoumbou: Nicola sta pensando a lui. “Per me è recuperato deve solo acquisire il ritmo partita e questo – ha soiegato – lo ha fatto con la Nazionale e con noi. Puó essere sicuramente una soluzione, anche la partita può servire per rientrare in condizione”. Una certezza è Piccoli: “È giovane e anche per le sue caratteristiche è giusto ‘spremerlo’ – ha detto l’allenatore con il sorriso sulle labbra – Lui sta ripagando bene la fiducia”

