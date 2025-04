Nicola “grande Pavoletti, ora completiamo l’opera”

agenzia

Zanetti deluso "sconfitta meritata, fare tesoro degli errori"

VERONA, 28 APR – Davide Nicola è molto soddisfatto del successo del suo Cagliari a Verona, “Adesso dobbiamo terminare l’opera, è stato fatto un bel passo, prestazione anche eccezionale, per certi versi”, ha detto in conferenza stampa. “Sono estasiato da Leonardo Pavoletti, per lo spirito, la qualità, la voglia con cui ha giocato – ha proseguito -. Abbiamo giovani interessanti ma soprattutto giocatori esperti da seguire come modello, sono contento di come ha mostrato il suo lavoro. Sono contento per Deiola, per i ragazzi e per come hanno preparato la gara in settimana”. “C’è stata grandissima attenzione, è l’aspetto su cui stavamo lavorando – ha aggiunto Nicola -. Ogni tanto lasciavamo da parte qualche cosa ma stasera i ragazzi sono stati qualitativi e pratici, dobbiamo confermare la prestazione. Sapevamo che il Verona era una squadra fisica e siamo stati attenti. Bravi i ragazzi”. Mastica amaro, invece, Paolo Zanetti. “Siamo andati in campo per fare una partita diversa, la sconfitta è meritata, ci siamo incartati da soli. Ci è mancato Dawidowicz che ci dava un equilibrio importante – ha spiegato l’allenatore del Verona -, siamo andati in difficoltà proprio lì in mezzo. Abbiamo in questa stagione fatto prestazioni importanti, quella con il Cagliari non lo è decisamente. Comunque dobbiamo guardare avanti e fare tesoro dei nostri errori”.

