Nicola ‘Inter forte ma qualche chance c’è sempre’

agenzia

Tecnico del Cagliari, 'non dobbiamo rinunciare al gioco'

CAGLIARI, 11 APR – “Su una singola partita, se si riesce a essere particolarmente convinti e continui nel corso della gara, si può sempre avere qualche chance. La bellezza del nostro sport è anche quella di credere di poter andare oltre quelli che molti pensano siano dei limiti”. È la speranza dell’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, alla vigilia della gara a San Siro contro l’Inter. “Si parla di una squadra più forte rispetto a tante squadre, non solo a noi – ha detto il tecnico rossoblù nella consueta conferenza stampa della vigilia – ovviamente l’Inter è una squadra eccellente, ma quando la si affronta non è questione di stanchezza dell’Inter quanto la bravura delle squadre che la affrontano, penso a Parma e Monza. Non bisogna rinunciare a giocare, hanno tantissimi punti di forza e bisogna essere bravi a opporci a loro”. Non una partita persa in partenza: “C’è il desiderio di arrivare a fare una partita di qualità, incontrando una squadra di grande qualità. Vogliamo esprimere noi stessi, salendo di uno step giocando contro chi ha raggiunto altri livelli. Ci siamo allenati per questo, con equilibrio e convinzione in quelli che sono i nostri mezzi. Diffidati? I calcoli non ha senso farli a 7 partite dalla fine. I diffidati sono tanti, quindi si cerca di capire come fare le scelte migliori di partita in partita e tenendo tutti i ragazzi sul pezzo”. Qualche dubbio sulla formazione: Prati non è al meglio, ma sarà convocato. Coman, invece, sembra definitivamente a posto: “È un giocatore di talento e di grande tecnica, è arrivato non al top della forma ma si è rimesso al passo. L’infortunio lo ha chiaramente limitato, ma ora sta lavorando al pari dei compagni. Ora è importante avere tutti i giocatori allo stesso livello, cercando di dare minutaggio a tutti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA