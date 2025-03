Nicola, ‘non pensiamo di aver già raggiunto la salvezza’

agenzia

Giulini, 'mi è piaciuta molto la coesione della squadra'

CAGLIARI, 30 MAR – Nicola contento per la vittoria sul Monza. Ma cauto. Anche in vista del secondo scontro diretto di fila a Empoli: “Non so se la prossima partita sarà decisiva per la salvezza, ma non pensiamo certo che una vittoria ci abbia fatto raggiungere l’obiettivo”. Una partita non facile, secondo il mister del Cagliari: “Partita interpretata come dovevamo. Nel primo tempo era importante non fare errori. In queste partite è decisivo trovare l’episodio chiave. Nel primo tempo bene nel recupero palla, ma ci è mancata la qualità nell’uscita. Nella ripresa bene anche nella gestione per non rimettere in bilico la partita: anche sul due a zero basta poco per rimettere in gioco tutto”. Viola e due giocatori ritrovati, Gaetano e Luvumbo. “Bene – ha aggiunto – ma loro sono stati i terminali di un lavoro corale”. Il modulo? “Cambia anche in funzione dell’avversario- ha concluso – Il Monza gioca bene e ci crede: la partita c’è stata eccome, al di là del risultato”. A fine gara ha parlato anche il presidente del Cagliari Tommaso Giulini: “Bella la vittoria in uno stadio pienissimo. Mi è piaciuta la coesione della squadra, ora a Empoli per una partita cruciale. È importante che questa bella vittoria non faccia calare l’attenzione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA