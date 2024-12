Nicola, questa squadra ha mezzi per salvarsi

agenzia

Tecnico Cagliari,serve più concretezza,ma strada è quella giusta

VENEZIA, 22 DIC – “Abbiamo fatto un’ottima partita, tranne il primo quarto d’ora del secondo tempo, ma dobbiamo essere più incisivi. La squadra gioca ma se non concretizziamo, le partite non si vincono”. Lo ha detto Davide Nicola, in conferenza stampa, commentando la sconfitta del suo Cagliari, a Venezia. “Questa squadra ha i mezzi e le qualità per salvarsi – ha assicurato -: dobbiamo cercare di fare delle critiche costruttive, perchè penso sia il modo migliore per valorizzare il lavoro di questi ragazzi. Mi spiace avere perso la partita di oggi perché non lo meritavamo”.

