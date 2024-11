Nicola, ‘Riva sarebbe stato orgoglioso di questo Cagliari’

agenzia

"Se si guardano i numeri peccato non averla vinta"

ROMA, 09 NOV – “Gigi Riva sarebbe stato orgoglioso della partita di questa sera”. Lo dice il tecnico del Cagliari Davide Nicola, che oggi ha visto forse la migliore vrsione di quest’anno della sua squadra. Nicola è, se possibile, più carico di Zappa, l’autore della doppietta che ha riportato il Milan alla realtà. “Se si vanno a guardare i numeri – spiega l’allenatore dei rossoblù – è quasi un peccato averla pareggiata, ma per carità restiamo umili, dobbiamo essere contenti del punto raccolto dimostrando che il percorso è quello giusto, abbiamo giocato contro una grande squadra come il Milan”. Una squadra in crescita: “Abbiamo mostrato coraggi – sottolinea -, continuità nella prestazione. Quando riusciamo a essere più concreti abbiamo sempre ottenuto risultati anche a Roma abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo forse fatto bene solo in una partita, una partita e mezza. Ci sono delle cose da migliorare, è chiaro, ad esempio nei gol subiti”. La scelta di Sherri? “Dobbiamo tenere viva tutta la rosa, ho bisogno di tutti al top. Scuffet aveva fatto bene, ha speso molte energie. Sherri è stato in linea con la squadra”. Il duello più importante?: “Quello tra Leao e Zappa”.

