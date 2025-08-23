Nicola, vincere a San Siro dà entusiasmo

agenzia

Il tecnico della Cremonese: "Sapevamo di poter fare prestazione"

MILANO, 23 AGO – “Portare via punti da San Siro non è mai facile. Ma sapevamo di poter fare la nostra prestazione. Avere già uno spirito di squadra, marcature dinamiche fatte bene, lavorare con grande umiltà, era la partita che volevamo fare. Abbiamo tanto da fare ma vincere qui dà entusiasmo per essere ancora più pignolo”: lo dice Davide Nicola, allenatore della Cremonese, dopo lo storico successo a San Siro contro il Milan. “Sapevamo di dover fare una partita senza schiacciarci troppo. Andiamo avanti così lavorando seriamente, noi dobbiamo costruirci il campionato e far punti così fa piacere”, aggiunge.

