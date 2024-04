Nicola, ‘vittoria con Napoli risposta a sconfitta Lecce’

agenzia

'Tre punti pesanti, Cerri ha fatto un gol importantissimo'

EMPOLI (FIRENZE), 20 APR – “Questo campionato dimostra che gli scontri diretti nella zona salvezza non sono più determinanti. Abbiamo vinto contro Napoli e Torino, che non mi sembrano nostre dirette concorrenti. La verità è che i tre punti sono sempre importanti e valgono allo stesso modo”. A parlare è l’allenatore dell’Empoli, Davide Nicola, dopo la vittoria contro il Napoli in casa. Napoli che per il tecnico dei toscani “ha le sue qualità, è una squadra temibile, i ragazzi sono stati sempre concentrati e sono contento per loro, avevamo bisogno delle risposte che nelle precedenti 13 partite non avevamo avuto. Le scorsa gara (col Lecce, ndr) non siamo stati concentrati nei calci piazzati. Ci sono stati errori pesanti che i ragazzi hanno mostrato di aver capito. Oggi è la risposta alla sconfitta di Lecce”. Una vittoria senza dubbio pesante: “Credo che sia un campionato in cui le squadre sono talmente competitive e battagliere, tutte hanno idee, puoi fare punti contro chiunque” ribadisce. Sulle condizioni di Cerri, uscito per infortunio dopo il gol: “Nessuno può prendersi il lusso di perdere un giocatore, oggi ha fatto un gol importantissimo e siamo contenti per lui, se riesce a trovare continuità di prestazione può trovare continuità di gol. Ora vediamo cosa gli è accaduto. Non possiamo fare a meno nemmeno di un giocatore in rosa, come Fazzini entrato sempre a gara in corso. Sta acquisendo intensità di gioco cosa che fa di lui un calciatore che può arrivare ad altri livelli”.

