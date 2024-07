Niente accordo in Figc, si va verso assemblea per lo statuto

agenzia

Rischio slittamento per le elezioni del 4 novembre

ROMA, 22 LUG – Nessun accordo tra le componenti Figc per la ridistribuzione dei consiglieri, dopo l’approvazione alla Camera dell’emendamento Muleè: ora la strada porta all’assemblea per modificare lo statuto e molto probabilmente al conseguente slittamento dell’assemblea elettiva del 4 novembre. E’ questo, a quanto si apprende, l’esito dell’incontro convocato stamane dal presidente Gabriele Gravina in Federcalcio. La Lega di A ha chiesto maggior peso elettorale e il diritto di intesa, Gravina che ha proposto di discutere le modifiche in Assembleastante l’impossibilità di definire tutto ad oggi. Se ne discuterà nel prossimo consiglio, il 29 luglio

