Nigeria: il ct convoca Osimhen, Lookman e altri tre ‘italiani’

Super Aquile attese a 2 gare qualificazione a Coppa d'Africa

ROMA, 28 AGO – Victor Osimhen e Ademola Lookman sono tra i convocati della Nigeria per le due partite di qualificazione alla Coppa d’Africa 2025 previste a settembre. Dalla Serie A, il nuovo ct tedesco Bruno Labbadia ha chiamato anche il portiere dell’Udinese Maduka Okoye, il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru e l’attaccante del Milan Samuel Chukwueze Le Super Aquile cominceranno il cammino nelle qualificazioni contro il Benin a Uyo il 7 settembre prima di volare in Ruanda per la loro seconda partita. Tra i convocati ci sono diversi giocatori che non hanno giocato lo scorso giugno nelle qualificazioni per i Mondiali 2026, contro Sudafrica e Benin, come Ekong, la coppia del Nottingham Forest Ola Aina e Taiwo Awoniyi, l’ala del Nantes Moses Simon e il difensore Bruno Onyemaechi del Boavista.

