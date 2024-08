“Nissa-Enna? E’ stata una festa di sport”

Il derby di Coppa Italia e il fair play in campo e fuori

“A braccetto” lungo la pista di atletica, poi lo scambio di gagliardetti prima del fischio d’inizio. Nissa-Enna è stata una festa di sport e al “Tomaselli”, in occasione del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D, si è vissuta una giornata che – a detta delle due società – resterà nella storia.

“Devo fare i complimenti all’Enna – ha detto il presidente della Nissa, Luca Giovannone – perché composta da una società di persone perbene che intendono il calcio così come lo intendiamo noi. Le famiglie e i bambini devono venire allo stadio per divertirsi, tifare per la propria squadra, certamente, ma deve sempre essere una festa. Noi siamo sempre stati per questo tipo di situazioni e domenica ci siamo divertiti“.

Considerazioni a cui hanno fatto il paio quelle del sodalizio ennese, rappresentato dal presidente Luigi Stompo e dal direttore generale Fabio Montesano: “Ci siamo complimentati con la Nissa per l’accoglienza ma non avevamo dubbi. Conosciamo la loro società e siamo stati accolti benissimo. E’ questo il calcio che intendiamo e tutto ciò è stato possibile perché quando c’è un pensiero comune, si arriva a vivere giornate come quelle di domenica. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine con a capo il dottor Felice Puzzo, dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza della Questura di Caltanissetta e all’avvocato Umberto Ilardo, che ha curato il ricorso al Tar contro la decisione dell’Osservatorio che aveva disposto la disputa della partita a porte chiuse”.