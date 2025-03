‘Non solo l’8 marzo’, campagna Lega B sostiene tutte le donne

agenzia

Bedin 'contribuiamo alla creazione di una coscienza collettiva'

ROMA, 07 MAR – La Lega B, in occasione della 29a giornata della Serie BKT e in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna, lancia la campagna di sensibilizzazione “Non solo l’8 marzo” per ricordare l’importanza della valorizzazione del ruolo e del contrasto alla violenza sulle donne. “La Lega B, storicamente impegnata attivamente per coinvolgere l’opinione pubblica affinché si possa generare consapevolezza e attenzione verso la tutela della donna e dei suoi diritti, intende rafforzare il suo impegno – dice il presidente Paolo Bedin -. È fondamentale che tali principi guidino la società, non solo nel sistema sportivo, ma in ogni ambito della vita quotidiana. Il nostro obiettivo, come Istituzione calcistica, è contribuire alla creazione di una coscienza collettiva che permetta ad ogni donna di sentirsi al sicuro e rispettata”. Diverse le attività predisposte a riguardo dalla Lega B, in sinergia con le proprie associate: dai contenuti veicolati su siti web e profili social al cerimoniale pre-gara e i messaggi speaker, come anche led bordocampo e sui maxischermi. Un’unione d’intenti per fare fronte comune e ribadire ancora una volta insieme che qualsiasi forma di prevaricazione e di violenza sulle donne rappresenta un crimine assolutamente inaccettabile.

