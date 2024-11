Norris “abbattuto”, chance titolo quasi svanite in Brasile

agenzia

Pilota McLaren: "Ormai le cose sono fuori dal mio controllo"

ROMA, 21 NOV – Lando Norris, unico rivale di Max Verstappen nella corsa al mondiale di F1, ha ammesso a Las Vegas di essere “abbastanza abbattuto” dopo il Gran Premio del Brasile vinto dall’olandese, al termine del quale le porte del suo primo titolo “si sono quasi chiuso”. “E’ stato un momento decisivo per il campionato”, ha detto il britannico della McLaren, solo sesto a Interlagos. Grazie alla sua vittoria in Brasile – la prima dopo più di quattro mesi di digiuno – il campione della Red Bull potrebbe confermarsi per il quarto anno di fila già nel deserto del Nevada. “Per una settimana sono stato piuttosto abbattuto perché mi sono reso conto che le cose ormai erano fuori dal mio controllo”, ha aggiunto Norris. A Las Vegas Norris arriva con un ritardo di 62 punti dal rivale. Per tenere aperto il mondiale non dovrà cedere più di due punti a Verstappen al termine di questo 22/o GP, quando ne rimarranno 60 da distribuire tra Qatar e Abu Dhabi. “Non dico che sia finita e non lo dirò finché non lo sarà, ma ora (il titolo, ndr) è molto lontano dall’essere a portata di mano – ha detto il britannico – Ora mi serve molta fortuna, ora devo in qualche modo vincere tre gare e Max non deve finirle”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA