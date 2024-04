Norris, pensavo di stare molto dietro alle Ferrari, mi sbagliavo

agenzia

Pilota McLaren, il podio una sorpresa che mi fa felice

ROMA, 21 APR – “Sono sorpreso ma molto felice, Specie per tutta la squadra, se lo meritano, abbiamo fatto ottimi pit stop. Oggi è andata bene e non so perché, non mi aspettavo che la gara andasse come è andata”. Lo ha detto Lando Norris commentando il suo secondo posto nel Gp della Cina. “Io avevo scommesso su quanto saremmo finiti dietro alle Ferrari oggi e ho pensato 35 secondi ma mi sbagliavo di grosso – ha aggiunto il pilota britannico, giudicato miglior pilota della gara -. Poche volte sono stato più felice di sbagliarmi e di perdere una scommessa”.

