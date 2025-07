Norris, scambierei tutte le mie vittorie per una a Silverstone

agenzia

Pilota McLaren:"Bello essere qui dopo il primo posto in Austria"

ROMA, 03 LUG – “Sono molto entusiasta, é una bella sensazione essere qui dopo il primo posto in Austria. Su questa pista non ho mai vinto, se dovessi scambiare tutte le mie vittorie con una sola sceglierei Silverstone, la mia gara ‘di casa’, davanti ai tifosi inglesi, anche se per ora il successo di Monaco resta speciale. Sarebbe il momento culminante della mia carriera”. Il pilota della McLaren Lando Norris, in conferenza stampa, così ha manifestato le sue aspettative in vista del GP della Gran Bretagna, che si corre domenica.

