Noslin ‘Baroni uno dei motivi per cui ho scelto la Lazio’

L'attaccante "Felice di essere qui, ho grandi obiettivi"

ROMA, 09 LUG – “Sono molto contento di essere un giocatore della Lazio. Pensavo di avere poche possibilità, ma per fortuna ora sono un calciatore biancoceleste. Ritrovare Baroni per me è importante, è stato uno dei motivi per i quali ho scelto questo club. Sono felice di avere la sua fiducia, spero di conquistare tanti successi insieme a lui. Ho grandi obiettivi con questa maglia, soprattutto a livello europeo. Spero di crescere molto e di giocare per traguardi importanti”. Così Tijani Noslin, nuovo attaccante biancoceleste, si presenta ai microfoni ufficiali del club. “Gli ultimi mesi sono stati molto veloci, per me è stato come stare sulle montagne russe. Voglio dare il massimo, alzarmi ogni giorno ed essere grato di fare questo lavoro. Per ora ho scelto il 14 perché gli altri numeri che mi interessavano erano occupati, magari lo cambierò durante la stagione. In questi giorni ho sentito Wesley Sneijder, era molto felice per me, lui mi ha aiutato a diventare un calciatore a questi livelli, oltre al mio agente”, prosegue l’attaccante olandese. Mentre, in chiusura, Noslin rivolge un appello ai tifosi sperando che “mi supportino perché ho bisogno di loro per essere la miglior versione di me stesso e di vincere tanti trofei”, conclude.

