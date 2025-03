Novella Calligaris confermata n.1 Anaoai, ‘vince linea del fare’

agenzia

Battuto Stefano Tilli con 27 voti a 14

ROMA, 15 MAR – Novella Calligaris è stata rieletta alla guida di Anaoai (l’associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia) con 27 voti a 14, battendo la concorrenza del candidato oppositore Stefano Tilli. Le elezioni si sono svolte oggi a Roma nella Sala Giunta del Coni. “Sono contenta che abbia vinto la linea del fare e non del raccontare, perché io mi sono comportata sempre in modo lineare, è stato premiato il lavoro fatto in questi quattro anni”, sono le prime parole della Calligaris all’ANSA dopo la conferma a presidente di Anaoai. “Le mie proposte per il consiglio sono state accettate al 100% – ha aggiunto -. Un consiglio che vedrà cinque donne e altrettanti uomini, più io presidente, dunque la quota femminile sarà in in maggioranza”. Parlando della campagna elettorale svolta ha spiegato: “Non è stato facile, in questi mesi mi hanno attaccato in modo brutto, ma i fatti mi hanno dato ragione e io non servo rancore verso nessuno. Viva lo sport, viva gli azzurri”. Un commento anche sullo sfidante Tilli: “Onore a Stefano che è stato molto carino, ci siamo abbracciati alla fine e gli chiesto di collaborare con noi e lui ha detto farà quello che potrà, non c’è contraddizione tra di noi se non quella nel modo di porsi”. Infine una battuta sui primi obiettivi dopo la rielezione: “La prima cosa che faremo sarà riscrivere lo statuto che è anacronistico, poi il regolamento organico, perché tra di loro non dialogano. Ma ci concentreremo anche sui progetti perché ci siamo fermati in questi mesi per difenderci dagli attacchi subiti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA