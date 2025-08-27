Novità Haaland, aggiunge cognome della madre su maglia Norvegia

agenzia

L'attaccante ripristina usanza che nel suo paese è comune

ROMA, 27 AGO – Erling Haaland cambia. Il bomber del Manchester City ha deciso di apportare una modifica al nome presente sulla sua maglia della nazionale norvegese, facendo aggiungere il cognome della madre, Braut, a quello paterno già presente. E’ un gesto che riprende un uso comune in Norvegia, quello di utilizzare entrambi i cognomi dei genitori e che fa parte della cultura del paese. Tra l’altro, l’attaccante aveva già messo in pratica la cosa ai Mondiali Under 20 del 2019, quando era appunto ‘Braut Haaland’ e, a 19 anni, lasciò il segno realizzando nove reti nel torneo. Così, a partire dalla sua prossima partita in nazionale, l’amichevole del 4 settembre contro la Finlandia (alla quale seguirà la sfida delle qualificazioni mondiali contro la Moldavia), il numero 9 del centravanti norvegese sarà accompagnato dal nome completo ‘Braut Haaland’. Papà Haaland, Alfie, è stato anche lui calciatore e ha militato nel Manchester City nei primi anni 2000, mentre la madre, Gry Marita Braut, è stata una campionessa di eptathlon negli anni ’90. Informato della novità, il commissario tecnico della Norvegia, Stale Solbakken, l’ha accolta con sorpresa: “Questo è il suo nome, Braut, non è così più complicato. Non sapevo di questo cambiamento”. Intanto la nuova maglia n. 9 della Norvegia con il doppio cognome è già in vendita, con tanto di slogan: “Un nuovo capitolo per la Norvegia”.

