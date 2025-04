Nunziata, all’Europeo convinti di arrivare fino in fondo

agenzia

Tecnico U.21 "tante avversarie forti ma la squadra è di qualità"

ROMA, 04 APR – “Andiamo all’Europeo con fiducia, con la convinzione di poter arrivare fino in fondo”. Non ha dubbi il tecnico della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, in una intervista all’ANSA in vista del torneo continentale di categoria del prossimo giugno. “So di avere a disposizione una compagine con grandi qualità – prosegue Nunziata – e anche di andare ad affrontare un Europeo che sarà impegnativo, con altre formazioni che avranno le stesse nostre aspettative e aspirazioni, dalla Spagna, alla Francia alla Germania, ma abbiamo la sicurezza di essere una squadra forte”.

