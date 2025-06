Nuoto: al Settecolli vincono Quadarella e Viberti, Ceccon 2/o

agenzia

De Tullio domina i 400 sl, Martinenghi terzo nei 100 rana

ROMA, 26 GIU – Da Simona Quadarella a Thomas Ceccon, primo giorno di gare e primi show in acqua al Trofeo Settecolli. Che segna la rinascita di Marco De Tullio: l’azzurro a Roma domina i 400 stile libero, regalandosi un crono che aspettava da tempo 3’44″89, davanti al tedesco Florian Wellbrock, secondo in 3’47″50 e Davide Marchello a completare il podio in 3’48″11. Non delude la padrona di casa: Simona Quadarella vince i 1500 stile libero in chiusura di programma. La campionessa mondiale e trieuropea chiude 15’54″23, tempo che potrebbe valerle il secondo pass iridato dopo quello conquistato negli 800 agli Assoluti di Riccione due mesi fa. Il re dei 100 rana è Ludovico Blu Art Viberti che si prende la corona di una delle gare più attese: il 23enne piemontese si impone in 59″06. A completare il podio ci sono il russo Ivan Kozhakin 59″14 e il campione olimpico Nicolò Martinenghi. “Speravo in un 58″9 ma non è arrivato per poco – spiega Viberti – Spero di essermi garantito un posto per i Mondiali di Singapore. Vincere a Roma è bellissimo: l’atmosfera è magica”. “Mi sono divertito veramente, dimostrando che volere è potere. Ho tirato fuori esattamente ciò che volevo e i margini di crescita sono notevoli: non ho dubbi” le parole di Martinenghi. 100 dorso di alto livello, con la vittoria del russo Miron Lifintsev, in 53″23. Distante otto centesimi il campione olimpico Thomas Ceccon non ancora al top della condizione fisica, dopo il lungo collegiale in Australia dal quale è rientrato solamente a maggio. Il 24enne di Schio nuota in 53″31, davanti al greco e argento olimpico nei 200 Apostolos Christou. “Non sono per niente soddisfatto di quello che ho dimostrato – racconta Ceccon – Il tempo neanche lo guardo, perché obiettivamente è modesto per i miei standard. Devo capire ciò che non è andato bene e resettare, soprattutto in vista dei mondiali dove sarà importante andar bene fin dalle batterie. Qui al Settecolli punto a gareggiare per crescere di condizione”.

