Nuoto: Barelli ‘mondiali? Ragazzi arriveranno in forma’

agenzia

'Ma difficile trovare nuovi Ceccon, Martinenghi e Paltrinieri'

ROMA, 28 GIU – “A un mese dal mondiale di Singapore, ci sono buoni risultati e buoni tempi. I ragazzi ci hanno abituato ad arrivare in forma al momento giusto”. Così il presidente della FIN, Paolo Barelli, fa un bilancio del Settecolli che si sta chiudendo a Roma. “Stanno lavorando molto bene, poi è sempre difficile rimanere in alto perché il resto del mondo non aspetta noi – ha aggiunto -. Sarà difficile trovare altri Martinenghi, Paltrinieri, Ceccon, Pellegrini…Crescere è sempre molto complicato, ma siamo certi che si stia facendo il massimo”.

