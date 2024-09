Nuoto: Barelli rieletto n.1 Fin con il 77,70% dei voti

agenzia

Servivano due terzi dei voti dell'assemblea costituita

ROMA, 07 SET – Paolo Barelli è stato rieletto presidente della Federnuoto con il 77,70% dei voti durante l’assemblea elettiva in corso a Roma. Al presidente in carica, unico candidato, servivano i due terzi dell’assemblea validamente costituita (era presente l’81,45% degli aventi diritto al voto) per essere confermato alla guida della Federnuoto per il suo settimo mandato.

