Nuoto: Barelli ‘Settecolli di alto livello, presenti i russi’

'Per i nostri atleti sarà un test difficile'

ROMA, 25 GIU – “Sarà un Settecolli all’insegna dell’altissimo livello con circa 800 atleti di 32 paesi diversi. Saranno 30 i medagliati tra mondiali e olimpiadi e ci sarà anche la presenza di atleti a livello mondiale che sono quelli russi che partecipano a titolo individuale. Sarà un ulteriore segnale di grande qualità, per cui saranno ‘sorci verdi’ per i nostri atleti che se la vedranno contro questi grandi campioni” . Lo ha detto Paolo Barelli, presidente FIN, durante la presentazione del Settecolli che inizierà domani. “Il Foro Italico è un habitat incredibile, ce lo invidiano in tutto il mondo. I colleghi stranieri ci dono che queste piscine sono le più belle del mondo”, ha concluso Barelli.

