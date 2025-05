Nuoto: Europei; Paltrinieri e Ginevra Taddeucci oro nella 5 km

agenzia

Seconda giornata della competizione continentale in Croazia

ROMA, 29 MAG – La seconda giornata degli europei di nuoto in acque libere a Stari Grad, sull’isola croata di Hvar, si colora d’azzurro. Dopo la vittoria di Givera Taddeucci nella 5 km arriva nel pomeriggio il timbro d’autore nella stessa gara del pluricampione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri che rompe gli indugi a un chilometro dalla fine, e si impone in solitario in 52’05″79. Alle spalle dell’azzurro la coppia magiara con David Bethlem, bronzo olimpico e campione uscente, che tocca secondo in 52’08″07 e il campione olimpico e ieri oro nella distanza doppia Kristof Rasovzsky, che stavolta scala al terzo posto in 52’13″57. Più indietro gli altri azzurri con Marcello Guidi, brnzo continentale in carica, che chiude settima 52’25″00 e Dario Verani, decimo in 53’23″98. Dopo l’argento nella 10 km, Ginevra Taddeucci vince la medaglia d’oro nella 5 km con il crono di 59’51″95. La 27enne fiorentina bronzo olimpico ha disputato una gara da vera protagonista, mantenendo la leadership sin dai primi passaggi e resistendo fino alle ultime bracciate agli attacchi dell’ungherese Viktoria Mihalyvari, ieri oro nella distanza doppia, che ha chiuso in 59’53″94 con un distacco di 1″99. Completa il podio la spagnola Maria De Valdes Alvarez, terza in 59’55″03.

