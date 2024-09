Nuoto: legale Rampelli,’è interesse Fin salvaguardia elettorato’

agenzia

Ricorso a Collegio Garanzia.Federazione:andare al voto lo stesso

ROMA, 05 SET – “Il danno del ricorrente? Laddove un domani dovesse essere accolto il ricorso e intanto celebrate le elezioni con esito favorevole per Barelli, allora Rampelli potrebbe ripresentarsi: ma una volta che viene formata una volontà dell’elettorato quella è difficile da scalfire”. Lo ha detto l’avvocato Giuliano Berruti, coadiuvato da Giorgio Quadri nell’assistere l’onorevole Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, nell’udienza presso il Collegio di Garanzia che valuta il suo ricorso contro l’incandidabilità alla presidenza della Federnuoto. Oggi si discute solo l’istanza cautelare, ovvero la richiesta di Rampelli di annullare e riprogrammare l’assemblea elettiva del 7e settembre che vede Barelli unico candidato. “All’elezione è richiesta anche una maggioranza qualificata per il presidente uscente – aggiunge Berruti – quindi la situazione è ancora più delicata. E’ nell’interesse della stessa federazione che l’elezione avvenga con piena salvaguardia dell’elettorato passivo”. Per Berruti riprogrammare l’assemblea non arrecherebbe poi un danno economico alla Fin, perché “il costo sarebbe dell’1% del bilancio federale”. Pronta la replica della federazione con il professor Massimo Coccia: “L’assemblea elettiva è una macchina complessa e al di là del costo di circa 300mila euro ci sarebbe anche il disagio di mille persone che stanno venendo a Roma se vi fosse un differimento”. Sul tema della “maggioranza che non può essere scalfita”, mosso dal ricorrente ha poi concluso: “E’ un argomento illogico e aggiungo che la maggioranza qualificata il presidente uscente la deve ottenere anche se unico candidato, pena l’impossibilità nel ripresentarsi e l’organizzazione di una nuova assemblea. Dunque ritengo necessario andare al voto lo stesso”. Per la procura generale dello sport presente il procuratore Paolo Lupi.

