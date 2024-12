Nuoto: mondiali 25 metri; Miressi accede alla finale dei 100sl

agenzia

Solo sesto Mora nella finale dei 100 dorso

ROMA, 11 DIC – Alessandro Miressi si è qualificato per la finale dei 100 sl ai Mondiali in vasca corta in corso a Budapest. L’azzurro ha ottenuto il quinto tempo assoluto delle due semifinali e domani proverà a lottare per il podio, mentre l’altro azzurro in vasca, Leonardo Deplano – ripescato in semifinale per la rinuncia di un altro atleta – non è riuscito a entrare tra i primi otto tempi. In precedenza, nella finale dei 100 dorso, ha chiuso al sesto posto per Lorenzo Mora, argento iridato due anni fa. L’oro è stato vinto dal russo Miron Lifintsev con il record del mondo juniores in 48″76, tre centesimi più veloce dell’ungherese e campione olimpico della doppia distanza Hubert Kos. Terzo è il polacco Kacper Stokowski. Nei 100 sl femminili, Sofia Morini e Sara Curtis non sono riuscite ad accedere alla finale La 21enne di Reggio Emilia ha ottenuto il 14/o crono, mentre l’altra azzurra il 15/o.

