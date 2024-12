agenzia

E' la prima vittoria per gli azzurri in questa edizione

ROMA, 13 DIC – Medaglia d’oro per l’Italia nella staffetta 4×50 stile libero mista nella quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta, in corso a Budapest. Leonardo Deplano, Alessandro Miressi, Silvia Di Pietro e Sara Curtis hanno ottenuto la prima vittoria degli azzurri in questa edizione, battendo il Canada, secondo, e la Polonia.

