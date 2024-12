agenzia

Oro all'ungherese Kos, bronzo al francese Tomac

ROMA, 15 DIC – Medaglia d’argento per Lorenzo Mora nei 200 dorso ai mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest. L’oro è andato all’ungherese Hubert Kos, bronzo per il francese Tomac.

