agenzia

Miglior tempo per gli azzurri. Nel pomeriggio la Quadarella

ROMA, 13 DIC – Vola la staffetta 4×50 stile libero mixed dell’Italia nella quarta giornata dei Mondiali di nuovo in vasca corta a Budapest. Con il tempo di 1’29″46 la nazionale azzurra si qualifica al primo posto per la finale in programma questo pomeriggio. Gli atleti italiani hanno superato i russi sotto bandiera neutrale (1’29″94) e gli Stati Uniti (1’31″09). Apre Leonardo Deplano solido in 21″08, prosegue Lorenzo Zazzeri in 21″25, poi l’evergreen Silvia Di Pietro sempre performante in 23″71 e la reginetta Sara Curtis, che avrà anche la finale dei 50 dorso, chiude sprintando in 23″42. Nuota veloce anche la staffetta 4×200 stile libero maschile (6’53″89) che con il terzo tempo torna in finale a due anni dal bronzo di Melbourne. Filippo Megli (1’42″95), Manuel Frigo (1’42″86), Davide Dalla Costa (1’43″89) e Alessandro Ragaini (1’43″19) centrano la qualificazione. In finale dovrebbero entrare Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio. Si torna in vasca nel pomeriggio. Attesa anche per Simona Quadarella che alle 19:07 scende in acqua per i 1500 stile libero. La campionessa italiana lo scorso novembre a Riccione ha nuotato il miglior tempo dell’anno (15’33″40). Nei 100 farfalla qualificazione in semifinale per Simone Stefanì, nono in 49″81, e Michele Busa (50″15 ). L’americana Grechthen Walsh, dopo i 50, si prende anche il primato mondiale (il quarto) dei 100 farfalla in 53″24, polverizzando il precedente della canadese Margaret MacNeil (54″05).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA